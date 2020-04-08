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Парламент Карелии предлагает выделить 900 млн рублей на поддержку республики в период борьбы с коронавирусом

Новости. Общество
16:24, 09 Апреля 2020
фото: © Законодательное Собрание Республики Карелия
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Депутаты Законодательного Собрания подготовили свой пакет предложений по поддержке республики в период борьбы с распространением коронавирусной инфекции на сумму более 900 млн рублей.

Как сообщили в Заксобрании Карелии, в частности, 600 млн рублей из бюджета республики предлагается направить на помощь муниципалитетам, так как в сложившейся ситуации именно они понесут значительные дополнительные затраты.

Отдельно парламентарии предлагают выделить целевые средства в размере 209 млн рублей на мероприятия по борьбе с коронавирусной инфекцией, а именно, на закупку лекарств, средств индивидуальной защиты, дезинфицирующих средств, оборудования, расходных материалов.

Также в условиях вынужденного дистанционного обучения более 93 млн рублей предлагается направить на увеличение расходов по обеспечению деятельности профессиональных образовательных организаций дополнительными средствами коммуникаций.

Соответствующее обращение направлено сегодня в адрес Главы республики.

"Наши предложения сформированы в целях финансирования направлений, которые, по мнению депутатов, являются одними из первоочередных и исключительно важных. Если Глава республики и Правительство их поддержат, это позволит региону оперативно принять необходимые меры для обеспечения устойчивой жизнедеятельности районов и защитить наших жителей", – прокомментировал спикер парламента Карелии Элиссан Шандалович.

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