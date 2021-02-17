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Парламент Карелии принял закон о бесплатных сенсорах для инсулиновых помп

Новости. Общество
13:29, 18 Февраля 2021
фото: © Законодательное Собрание Карелии
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Сегодня, 18 февраля, на заседании Законодательного собрания республики депутаты в окончательном чтении приняли проект закона, предусматривающий для жителей Карелии, страдающих сахарным диабетом, бесплатное получение датчиков для мониторинга уровня глюкозы в крови.

Средняя цена одного такого датчика составляет 3,5 тыс. рублей, а в год – около 170 тыс. рублей для одного человека.

Как отметили депутаты, возможность на постоянной основе бесплатно получать сенсоры существенно улучшит качество жизни диабетиков. Согласно законопроекту сенсоры бесплатно смогут получить дети до 18 лет, студенты очных форм обучения до 23 лет, женщины в период беременности и в течение трех лет со дня рождения ребенка. Из бюджета республики на реализацию закона ежегодно потребуется 5 млн рублей.

"Мы понимаем, насколько остро строит вопрос с заболеваемостью диабетом. Поэтому, несмотря на сложности бюджета, мы сумели найти средства, которые полностью компенсируют льготной категории таких граждан покупку дорогостоящих сенсоров для контроля уровня глюкозы в крови. Эта помощь людям жизненно необходима", – прокомментировал спикер карельского парламента Элиссан Шандалович.

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