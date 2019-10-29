Парламент Карелии рассмотрит вопрос о роспуске Сортавальского горсовета

Глава Карелии Артур Парфенчиков выступил с инициативой о роспуске Совета Сортавальского городского поселения; соответствующий проект закона поступил в Заксобрание региона.

Проект закона республики Карелия "О роспуске Совета Сортавальского городского поселения" опубликован на сайте регионального парламента.

В пояснительной записке к документу сообщается, что горсовет предполагается ликвидировать, поскольку его представители длительное время не проводили заседаний.

"В случае, если соответствующим судом установлено, что избранный в правомочном составе представительный орган муниципального образования в течение трех месяцев подряд не проводил правомочного заседания, высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации (руководитель высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) в течение трех месяцев со дня вступления в силу решения суда, установившего данный факт, вносит в законодательный (представительный) орган государственной власти субъекта Российской Федерации проект закона субъекта Российской Федерации о роспуске представительного органа муниципального образования", - говорится в пояснении.

Суд установил факт длительного отсустствия заседаний в Сортавальском горсовете в июле этого года. Сообщается, что заседания не проводились с 26 марта 2019 года по 27 июня 2019 года. В записке указано, также что суд признал незаконным бездействие горсовета в течение трех месяцев. Судебное решение вступило в силу 21 октября.

Ранее сообщалось, что сортавальские депутаты выразили несогласие с решением правительства Карелии, которое выступило с идеей объединения Сортавальского городского поселения и Хелюльского городского поселения. В итоге часть депутатов горсовета заявила о сложении полномочий, что в итоге парализовало работу совета.