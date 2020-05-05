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05.05.2020 19:29

Парламент Карелии рассмотрит законопроект об отмене республиканского закона о роспуске горсовета Сортавалы

Новости. Политика
15:32, 06 Мая 2020
фото: ©Валерий Поташов/Столица на Онего
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Законопроект внесен депутатом Александром Федичевым на основании решения Третьего кассационного суда Общей юрисдикции в Санкт-Петербурге.

Депутат парламента Карелии Александр Федичев внес на рассмотрение коллег законопроект об отмене республиканского закона о роспуске Сортавальского горсовета. Как говорится в пояснительной записке к документу, он подготовлен на основании определения судебной коллегии по административным делам Третьего кассационного суда общей юрисдикции в Санкт-Петербурге, отменившего решение Сортавальского городского суда от 24 июля 2019 года и апелляционное определение судебной коллегии по административным делам Верховного суда Карелии от 21 октября 2019 года, которые признали незаконным бездействие горсовета Сортавалы, выразившееся в непроведении правомочного заседания представительного органа местного самоуправления в течение трех месяцев подряд. Напомним, эти решения карельских судов послужили формальным поводом для принятия республиканским парламентом в ноябре прошлого года закона о роспуске Сортавальского горсовета. Законопроект был инициирован главой Карелии Артуром Парфенчиковым.

Как написала в своем телеграм-канале председатель парламентского комитета по государственному устройству и местному самоуправлению Анна Лопаткина, члены комитета рассмотрят законопроект депутата Александра Федичева на ближайшем заседании. Вместе с тем, Лопаткина прокомментировала ситуацию, возникшую после отмены решений карельских судов:   

По этому поводу стоит вспомнить позицию Конституционного Суда Российской Федерации, выраженной в Постановлении от 27 июня 2013 года N 15-П, –  написала председатель профильного комитета карельского парламента. – Недопустимо возникновение ситуаций, при которых результаты состоявшихся выборов депутатов представительного органа муниципального образования ставились бы под сомнение и могли бы быть пересмотрены путем признания выборов недействительными по одному только формальному основанию –  в связи с вынесением судом решения о незаконности решения ранее избранного состава депутатов представительного органа муниципального образования о досрочном прекращении полномочий посредством самороспуска. Отмена итогов состоявшегося в рамках досрочных выборов волеизъявления населения муниципального образования путем признания таких выборов недействительными по указанному формальному основанию во всяком случае не может рассматриваться как адекватный конституционный способ разрешения коллизии, связанной с реализацией права на судебную защиту лиц, чьи интересы затронуты решением представительного органа муниципального образования о досрочном прекращении полномочий (самороспуске), с одной стороны, и права на осуществление местного самоуправления жителей муниципального образования посредством формирования вновь избранного на досрочных выборах представительного органа муниципального образования, с другой стороны, поскольку Конституция Российской Федерации исключает реализацию прав и свобод одних категорий граждан в ущерб другим.

Читайте подробнее в статье "Получили два совета".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
zanoza
2020-05-06 16:58:28
Наша Конституция превращена в формальный документ, она же не работает! Вот если бы Конституция работала, такого беспредела местные князьки не посмели бы творить. Уму не постижимо что сделали, и ничего, сидят ровно в своих мягких креслах.
Ded
2020-05-06 16:08:00
Изя, браво! Ваши бы слова да богу в уши. А еще заставить каждого из голосовавших за роспуск и выборы, заплатить компенсацию в бюджет республики: ведь деньжищи на эти "выборы" потрачены немалые. Но, увы, не будет этого. Нет у нас никакой демократии, сколько бы Новый и Киром не соревновались в злопыхательстве. Есть насквозь гнилая клептократическая диктатура. Интересно и то, что как только сменится вождёк, или, допустим, нынешний вдруг перейдет ради хохмы в другую "партейку", все пламенные едросы тут же побегут на цыпочках вслед за ним и будут с пеной у рта доказывать, что всю жизнь только и ждали момента, чтобы уйти из ЕР. Крайне неприятные это существа!
Изя
2020-05-06 15:41:57
Виновных в нарушении закона надо определить и выгнать с треском , а может даже посадить , за подрыв основ государственного устройства . :)
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