Парламент Карелии рассмотрит законопроект об отмене республиканского закона о роспуске горсовета Сортавалы

Законопроект внесен депутатом Александром Федичевым на основании решения Третьего кассационного суда Общей юрисдикции в Санкт-Петербурге.

Депутат парламента Карелии Александр Федичев внес на рассмотрение коллег законопроект об отмене республиканского закона о роспуске Сортавальского горсовета. Как говорится в пояснительной записке к документу, он подготовлен на основании определения судебной коллегии по административным делам Третьего кассационного суда общей юрисдикции в Санкт-Петербурге, отменившего решение Сортавальского городского суда от 24 июля 2019 года и апелляционное определение судебной коллегии по административным делам Верховного суда Карелии от 21 октября 2019 года, которые признали незаконным бездействие горсовета Сортавалы, выразившееся в непроведении правомочного заседания представительного органа местного самоуправления в течение трех месяцев подряд. Напомним, эти решения карельских судов послужили формальным поводом для принятия республиканским парламентом в ноябре прошлого года закона о роспуске Сортавальского горсовета. Законопроект был инициирован главой Карелии Артуром Парфенчиковым.

Как написала в своем телеграм-канале председатель парламентского комитета по государственному устройству и местному самоуправлению Анна Лопаткина, члены комитета рассмотрят законопроект депутата Александра Федичева на ближайшем заседании. Вместе с тем, Лопаткина прокомментировала ситуацию, возникшую после отмены решений карельских судов:

По этому поводу стоит вспомнить позицию Конституционного Суда Российской Федерации, выраженной в Постановлении от 27 июня 2013 года N 15-П, – написала председатель профильного комитета карельского парламента. – Недопустимо возникновение ситуаций, при которых результаты состоявшихся выборов депутатов представительного органа муниципального образования ставились бы под сомнение и могли бы быть пересмотрены путем признания выборов недействительными по одному только формальному основанию – в связи с вынесением судом решения о незаконности решения ранее избранного состава депутатов представительного органа муниципального образования о досрочном прекращении полномочий посредством самороспуска. Отмена итогов состоявшегося в рамках досрочных выборов волеизъявления населения муниципального образования путем признания таких выборов недействительными по указанному формальному основанию во всяком случае не может рассматриваться как адекватный конституционный способ разрешения коллизии, связанной с реализацией права на судебную защиту лиц, чьи интересы затронуты решением представительного органа муниципального образования о досрочном прекращении полномочий (самороспуске), с одной стороны, и права на осуществление местного самоуправления жителей муниципального образования посредством формирования вновь избранного на досрочных выборах представительного органа муниципального образования, с другой стороны, поскольку Конституция Российской Федерации исключает реализацию прав и свобод одних категорий граждан в ущерб другим.

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