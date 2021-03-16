Парламент Карелии: самозанятые граждане могут получить меры государственной поддержки

Члены Комитета по экономической политике Законодательного собрания Карелии рассмотрели изменения в региональный закон "О некоторых вопросах развития малого и среднего предпринимательства в Республике Карелия".

Речь шла об оказании мер государственной поддержки самозанятым гражданам, которые используют специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход".

По региональному законодательству субъекты малого и среднего бизнеса в Карелии имеют право на финансовую, имущественную, информационную, консультационную поддержку в области туризма, инноваций и промышленного производства, общественного питания, оказания социальных услуг и др. Ранее этими мерами поддержки могли воспользоваться только субъекты малого и среднего предпринимательства, категория самозанятых граждан не была учтена.

"На сегодня в республике в статусе самозанятых зарегистрировалось около 4 тысяч человек. Это почти в четыре раза больше, чем полгода назад. Это говорит о том, что жители Карелии предпочитают быть полноценными участниками рынка труда. Таким образом, мы убедились, что закон работает успешно, и самозанятые граждане смогут рассчитывать на государственную поддержку по аналогии с мерами поддержки для малого и среднего предпринимательства", – прокомментировал председатель Законодательного собрания Карелии Элиссан Шандалович.

Законопроектом также предусмотрена финансовая поддержка субъектам малого и среднего бизнеса в случае возникновения чрезвычайной ситуации или режима повышенной готовности.

Комитет рекомендовал Законодательному собранию Карелии на заседании 18 марта принять проект закона в первом и втором окончательном чтении.