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Парламент Карелии: зарплаты педагогам в Кондопожском районе будут выплачены в полном объеме

Новости. Общество
12:25, 03 Ноября 2020
фото: © пресс-служба Законодательного Собрания Карелии
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Кондопожский район получит дополнительно  30 млн рублей на выплату заработной платы педагогам в полном объеме, об этом только что в карельском парламенте на Комитете по образованию, культуре, спорту и молодежной политике заявил министр образования республики Роман Голубев.

Напомним, 30 октября в парламент республики поступило обращение от руководства Кондопожского района, в котором говорилось, что району не хватает средств на выплату зарплаты педагогам. В связи со сложившейся ситуацией председатель Законодательного собрания Элиссан Шандалович провел срочный телефонный разговор с премьер-министром правительства Карелии Александром Чепиком, а также поручил провести внеочередной Комитет по образованию, культуре, спорту и молодежной политике.

"Ситуация  с проблемой по выплате заработной платы работникам образования Кондопожского района  требует первоочередного внимания. Хочу поблагодарить всех, что откликнулись на призыв депутатов Заксобрания Республики Карелия, мы оперативно проводим это совещание. Я знаю, что Александр Евгеньевич Чепик уже дал соответствующие поручения профильным министерствам. Я очень надеюсь, что результатом работы Комитета будет не только конкретное решение по Кондопожскому району, но и будут приняты системные решения, которые позволят сделать так, чтобы в сфере образования подобные ситуации впредь не возникали", – сказал Элиссан Шандалович.

Как проинформировал на заседании Комитета Роман Голубев, дополнительно район из бюджета Карелии получит 30 млн рублей на выплату заработной платы работникам учреждений образования.

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