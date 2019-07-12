11:05, 12 Июля 2019
Парламент поддержал в первом чтении законопроект о новых мерах поддержки бизнеса в Карелии
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Депутаты Законодательного собрания приняли в первом чтении законопроект, предполагающий оказание новых мер господдержки предпринимателям по целому списку направлений ведения бизнеса.
Депутаты на заседании карельского парламента рассмотрели в первом чтении законопроект, предусматривающий внесение изменений в закон "О некоторых вопросах развития малого и среднего предпринимательства в Республике Карелия". По итогам голосования 27 парламентариев выступили в поддержку проекта, против – ни одного депутата.
Проект закона предполагает предоставление мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в разных сферах.
Подробнее читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".
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