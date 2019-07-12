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Новости. Экономика
11:05, 12 Июля 2019
фото: © AFP 2019 / Gerard Julien

Парламент поддержал в первом чтении законопроект о новых мерах поддержки бизнеса в Карелии

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Депутаты Законодательного собрания приняли в первом чтении законопроект, предполагающий оказание новых мер господдержки предпринимателям по целому списку направлений ведения бизнеса.

Депутаты на заседании карельского парламента рассмотрели в первом чтении законопроект, предусматривающий внесение изменений в закон "О некоторых вопросах развития малого и среднего предпринимательства в Республике Карелия".  По итогам голосования 27 парламентариев выступили в поддержку проекта, против – ни одного депутата.

Проект закона предполагает предоставление мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в разных сферах.

Подробнее читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии". 

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Комментарии

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кир
2019-07-12 12:20:41
Не надо бизнес поддерживать. Навязали либералы капитализм, будь он неладен, который "сам всё отрегулирует", ну и живите в нем без распила денег.
zanoza
2019-07-12 11:18:17
Надо помочь бизнесу, а то как же будет проведена "мусорная реформа" без государственной поддержке! :)
Американец
2019-07-12 11:18:11
последнее в итоге отберут
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