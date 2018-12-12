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Новости. Общество
12:20, 12 Декабря 2018
фото: Минстрой Карелии

Парламент: В районах Карелии через день кончится запас топлива

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Правительство инициировало выделение 120 млн рублей для формирования резервного запаса топлива.

Котельные, отапливающие населенные пункты в ряде районов Карелии, обеспечены топливом на одни сутки, заявил депутат парламента республики Николай Зайков.

"Сегодня топлива в Кеми на одни сутки, в Лоухах на одни сутки, в Беломорске то же самое", – предупредил Зайков.

По его словам, в Кеми дело дошло до того, что что коммунальщики вынуждены покупать солярку для котельных на АЗС за наличные деньги.

Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".

 

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Комментарии

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User
2018-12-12 13:18:04
Сказ о том, как бурятцы карельцам жизнь улучшают. Бу-га-га! Столь "эффективного" менеджмента республика еще не видывала.
Иван
2018-12-12 13:00:43
Даже топлива на деньги выделенные Москвой купить не могут.
Изя
2018-12-12 12:53:11
Да ужжжж , ещё и морозов то не было и такое безобразие творится , жизнь людей под угрозу поставлена . Короче , как то надо Чепика и Ермолаева под суд отдавать .
Изя
2018-12-12 13:11:02
Да , и Белошапку из карелагропромпроекта вместе с ними ( может и первого ) отправьте .
Ivancho
2018-12-12 12:48:03
Странно. Кругом "эффективные менеджеры" и вдруг такое!?
Кузнецов
2018-12-12 12:42:15
Подготовка к отопительному сезону провалена. Причина - это низкая зарплата Чепика и его подчинённых, у них стимул слабый для нормальной работы..
Ринат
2018-12-12 12:33:15
Доработались эффективные "управленцы" - приставы . Отстой , такого еще не было в Карелии . Без царя в голове ничего не нахозяйствуешь . .
Гость
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