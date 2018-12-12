Парламент: В районах Карелии через день кончится запас топлива

Правительство инициировало выделение 120 млн рублей для формирования резервного запаса топлива.

Котельные, отапливающие населенные пункты в ряде районов Карелии, обеспечены топливом на одни сутки, заявил депутат парламента республики Николай Зайков.

"Сегодня топлива в Кеми на одни сутки, в Лоухах на одни сутки, в Беломорске то же самое", – предупредил Зайков.

По его словам, в Кеми дело дошло до того, что что коммунальщики вынуждены покупать солярку для котельных на АЗС за наличные деньги.

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