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Парламентарии Карелии предложили ужесточить ответственность для недобросовестных подрядчиков за неисполнение госконтрактов

Новости. Общество
16:00, 18 Февраля 2021
фото: © Законодательное Собрание Карелии
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Депутаты Заксобрания Республики Карелия на заседании 18 февраля приняли обращение к первому заместителю председателя правительства России Андрею Белоусову с предложением ужесточить ответственность подрядчиков за неисполнение государственных и муниципальных контрактов.

Авторами инициативы выступили депутаты Лариса Жданова, Ольга Шмаеник, Антонина Жеребцова, Леонид Лиминчук, Алексей Рахманов, Максим Воробьев и Сергей Ломакин.

Как отмечается в обращении, анализ сложившейся в сфере госзакупок ситуации показывает, что наиболее распространенными нарушениями обязательств подрядчиками являются несоблюдение сроков и низкое качество выполнения работ. Это свидетельствует о недостаточности установленных мер ответственности для исполнителей. Кроме этого, в связи с незначительными размерами штрафов возросло количество недобросовестных подрядчиков.

"Зачастую получается, что поставщик, выигравший конкурс за счет предложения самой низкой цены, не имеет никаких ресурсов исполнить в срок и качественно свои обязательства. По этим причинам в снег укладывается асфальт и благоустраиваются парки, затягивается строительство мостов, школ, детских садов и других важных объектов. Поэтому для минимизации рисков неисполнения или отказа подрядчика приступить к работам по контракту мы предлагаем увеличить штрафы, а сроки расторжения государственных и муниципальных контрактов в одностороннем порядке сократить, чтобы заказчик мог оперативно произвести новую закупку", -  отметила Лариса Жданова.

По мнению парламентария, за повторные нарушения для руководителей компаний необходимо вводить уголовную ответственность.

На рынке государственных и муниципальных закупок должны остаться лишь добросовестные подрядчики, добавила Лариса Жданова.

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