Парламентарии не стали рассматривать вопрос об увеличении выплат ветеранам труда в Карелии

Комитет по здравоохранению и социальной политике парламента Карелии решил отложить рассмотрение законопроекта об увеличении ежемесячных выплат ветеранам труда, бывшим труженикам тыла и жертвам политических репрессий.

Включить его в повестку заседания комитета предложил депутат Иван Гусев. Он стал одним из авторов проекта закона вместе с депутатами оппозиционных фракций Эмилией Слабуновым, Андрем Рогалевичем и Евгением Ульяновым.

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