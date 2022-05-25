Парламентарии поддержали важные изменения в бюджет региона, предложенные главой Карелии

На заседании Законодательного Собрания республики 26 мая депутаты внесли изменения в региональный бюджет на 2022 год, которые инициировал Глава Карелии Артур Парфенчиков.

Доходы бюджета прогнозируются в размере 73 млрд 169 млн рублей, расходы — 78 млрд 753 млн рублей.



«Изменения в бюджет Республики Карелии предусматривают увеличение доходной и расходной части почти на 1 млрд рублей, перераспределение средств внутри республиканского бюджета с учетом приоритетов расходов, сложившихся в условиях санкций. Изменения в бюджет Карелии финансово обеспечивает комплекс мер по повышению устойчивости экономики и поддержке граждан в условиях санкционного давления», — отметил спикер парламента Элиссан Шандалович.



В частности, 107,8 млн рублей направленны на дополнительные мероприятия по снижению напряженности на рынке труда, 28,1 млн рублей — на организацию профессионального обучения работников промышленных предприятий, находящихся под риском увольнения, 81,4 млн рублей — на мероприятия по профилактике и устранению новой коронавирусной инфекции.



Кроме того, за счет перераспределения средств предусматривается увеличение расходов на социально значимые направления. Так, документом предусматривается выделение более 211 млн рублей на помощь местным бюджетам. Из них 113,9 млн рублей планируется направить на ремонтные работы в школах, 87 млн рублей — на создание проектной документации по капитальному ремонту школьных зданий, 10,0 млн рублей — благоустройство Зарецкого парка в Петрозаводске, 800 тыс. рублей — на ремонт объектов, сетей водоснабжения и водоотведения в поселке Надвоицы.



Средства на реализацию мероприятий Адресной инвестиционной программы также увеличены. Например, 20,6 млн. рублей предоставят для завершения строительства и реконструкции объектов в разных районах республики, 155,8 млн. рублей — для строительства школы в п.Деревянка Прионежского района, 3,2 млн. рублей — для разработки проектной документации по строительству трубопровода в г. Питкяранта, 2,0 млн. рублей — для строительства газопровода в муниципальных образованиях Питкярантского района. Кроме этого, 17,5 млн рублей и выделяется на завершение строительства дома для граждан из аварийного жилья в Лахденпохском районе.



Закон учитывает направление из бюджета Карелии 40 млн рублей на поддержку сельхозпроизводителей в целях повышения почвенного плодородия и приобретения техники, а также 20 млн рублей на компенсацию части затрат производителям хлебопекарной промышленности.



Расходы регионального Дорожного фонда увеличены на 215,0 млн рублей. Бюджету Петрозаводского городского округа на разработку проектной документации по объектам дорожного хозяйства будет направлено 31,0 млн. рублей, бюджету Сортавальского района на проведение капитального ремонта дорог местного значения — 34,8 млн. рублей.



19,6 млн. рублей выделены для разработки проекта планировки территории и подготовки заявки на создание особой экономической зоны промышленного производственного типа на территории Петрозаводского городского округа.