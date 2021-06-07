Парламентский Комитет одобрил важные социальные поправки к законопроекту о детях войны в Карелии

Члены парламентского Комитета по здравоохранению и социальной политике 8 июня рассмотрели поправки к законопроекту «О детях войны в Республике Карелия».

Как отметил председатель Комитета Алексей Хейфец, ко второму чтению законопроекта поступило 10 поправок. В ходе заседания были поддержаны предложения фракции «Единая Россия» о предоставлении детям войны единовременной денежной выплаты в размере 1000 рублей и бесплатной юридической помощи.

«Приняв данную поправку к законопроекту, мы обеспечим для детей войны получение бесплатной юридической помощи в виде правового консультирования в устной и письменной форме, составления заявлений, жалоб, ходатайств и других документов правового характера, представления интересов граждан в судах, государственных и муниципальных органах, организациях», — пояснил Хейфец.

Ряд поправок подготовили депутаты из фракций «Яблоко» и КПРФ. В частности, они касаются льготного проезда на общественном транспорте (кроме такси), зубопротезирования, транспортного налога и др. Данные поправки предложено доработать совместно с органами исполнительной власти республики — произвести расчёты затрат и определить источник их финансирования.

Как подчеркнул спикер парламента Карелии Элиссан Шандалович, меры поддержки детей войны, предусмотренные в законе, будут совершенствоваться и в дальнейшем, с учетом возможностей бюджета республики.

Проект закона во втором чтении и поправки к нему депутаты рассмотрят 18 июня на заседании Законодательного Собрания республики.

Напомним, законопроект закрепляет в республике статус «дети войны» и меры поддержки для жителей, которые родились в период с 4 сентября 1927 года по 3 сентября 1945 года. Законопроект предусматривает внеочередной прием детей войны в государственных учреждениях здравоохранения и социального обслуживания, оказание квалифицированной специализированной медпомощи в госпитале для ветеранов войн, бесплатное посещение культурных мероприятий, проводимых в государственных учреждениях культуры республики.