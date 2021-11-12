890x80
Реклама
Клиентский центр филиала «Карельский» ТГК-1 напоминает о возможности оплаты услуг ЖКХ онлайн и БЕЗ КОМИССИИ в личном кабинете
12.11.2021 14:42
Помогите старшему поколению разобраться в сервисах онлайн платежей
15.11.2021 10:00
QR-коды, которые раскололи общество 15
Сегодня 09:11

Парламентский комитет рассмотрел федеральный законопроект о введении QR-кодов

Новости. Политика
20:18, 08 Декабря 2021
фото: © Заксобрание Карелии

Новости партнеров

Комитет по здравоохранению и социальной политике парламента Карелии концептуально поддержал проект изменений в федеральном законодательстве, предусматривающих временное введение QR-кодов в общественных местах.

Большинство участников заседания согласилось с тем, что QR-коды стимулируют граждан к прохождению вакцинации, и это благоприятно сказывается на эпидемиологической ситуации. По данным Минздрава Карелии стабилизация уровня заболеваемости в республике произошла, в том числе, благодаря введению QR-кодов, которые частично были введены в регионе еще до подготовки федерального законопроекта. Стороны также подчеркнули, что введение QR-кодов станет временной мерой и поможет избежать локдауна.

По словам депутата Леонида Лиминчука, ограничительные меры, действующие в России, более мягкие по сравнению с эпидемиологическим режимом в большинстве стран мира. Введение QR-кодов в общественных местах и на транспорте позволит закрепить динамику снижения заболеваемости, считает парламентарий.

По мнению депутата Лидии Суворовой и Сергея Шугаева, в законопроекте необходимо более четко прописать нормы, которые помогут использовать QR-коды жителями старшего возраста. В том числе, необходимо обеспечить возможность получения QR-кодов на бумажных носителях. Кроме того, требуется продумать механизм, который позволит максимально обезопасить личные данные.

Чтобы стимулировать вакцинацию населения, депутат Владимир Кванин предложил внести в законопроект дополнения, согласно которым должно быть предусмотрено бесплатное медицинское обследование граждан перед прививкой и страхование здоровья и жизни людей на случай поствакцинальных осложнений.

Ряд предложений высказала депутат Эмилия Слабунова, в том числе, по ее мнению, необходимо усилить информационную работу среди населения и разрешить в России применение зарубежных вакцин, что также будет стимулировать вакцинацию.

Высказанные в ходе дискуссии предложения будут направлены в Государственную Думу Российской Федерации.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Leopol'd
2021-12-08 22:00:56
Команда "одобрямс" в действии.
"Заседание горкома горячо поддержало решения партии и правительства!"
Hовый
2021-12-08 22:27:56
Leopol'd, сашка, частенько видел тебя в райкоме комсомола, когда ты туда на утверждение и согласование клоунады КВНа бегал, будучи редактором стенгазеты :)
Offff
2021-12-08 23:01:38
Hовый/ социопат.. а ты что там делал ? Трудолюбивых комсомольцев высматривал? :)
Вася
2021-12-08 21:54:19
Для истинно русского человека ценности Запада совершенно не приемлимы.
User
2021-12-08 21:37:52
Собрались злодеи, ограбившие народ, набрали солдат, судей, чтобы оберегать их оргии, и - пируют. (с)Лев Толстой, 1881г.
Hовый
2021-12-08 21:58:47
User, лев толстой - это народ или евонные крепостные ? После контузии в Крымской войне любил босиком ходить и землю крестьянам раздавать. А потом, как от пьянки проснется, на конюшне их порол .
Изя
2021-12-08 21:20:12
По себе решали бы , что за народ то решать , тем за кого неизвестно кто и как голосовал и избирал ((((((((((((( :)
nae
2021-12-08 21:03:51
А когда частные тюрьмы то разрешат?
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
01.12.2021, 10:59
Стало известно, почему экс-депутат горсовета Петрозаводска, жестоко избивший соседей, полгода ходит безнаказанным (ВИДЕО 18+)
01.12.2021, 11:47
Неожиданно выросло число желающих переехать в Карелию ради новой работы и высокой зарплаты
03.12.2021, 10:31
Замглавы Петрозаводска отправил ночью мэру СМС о своем увольнении
02.12.2021, 15:03
Сильные морозы в Карелии сменит оттепель
01.12.2021, 10:24
Следком Карелии начал проверку по факту смертельного падения мужчины с моста
01.12.2021, 06:40
Под мостом в Петрозаводске нашли труп мужчины – лицо разбито в кровь

Аналитика

Сегодня 09:11
Тема недели
QR-коды, которые раскололи общество 15
На площадке Общественной палаты прошла бурная дискуссия по законопроектам, которые предполагают введение QR-кодов.
Ни детского сада, ни памятника 7
06.12.2021 15:29
«Получил хороший урок» 9
03.12.2021 16:42
Мало денег, возьмем у народа 4
03.12.2021 13:38
В районе Древлянка осваивается новый микрорайон
02.12.2021 12:38
Вся аналитика

Чтиво

07.12.2021 14:42
Личное мнение
Зима как «катастрофа» 17
Почему борьба со снегопадом в регионе, приравненном к Крайнему Северу, превратилась в ежегодную зимнюю войну?
Офтальмологический центр Карелии осиротел 1
06.12.2021 10:59
Мечта Шуры Балаганова 5
03.12.2021 15:37
архив чтиво

Медиа

Оплата услуг ТГК-1 онлайн и без комиссии
15.11.2021 10:48
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»