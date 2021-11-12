Парламентский комитет рассмотрел федеральный законопроект о введении QR-кодов

Комитет по здравоохранению и социальной политике парламента Карелии концептуально поддержал проект изменений в федеральном законодательстве, предусматривающих временное введение QR-кодов в общественных местах.

Большинство участников заседания согласилось с тем, что QR-коды стимулируют граждан к прохождению вакцинации, и это благоприятно сказывается на эпидемиологической ситуации. По данным Минздрава Карелии стабилизация уровня заболеваемости в республике произошла, в том числе, благодаря введению QR-кодов, которые частично были введены в регионе еще до подготовки федерального законопроекта. Стороны также подчеркнули, что введение QR-кодов станет временной мерой и поможет избежать локдауна.

По словам депутата Леонида Лиминчука, ограничительные меры, действующие в России, более мягкие по сравнению с эпидемиологическим режимом в большинстве стран мира. Введение QR-кодов в общественных местах и на транспорте позволит закрепить динамику снижения заболеваемости, считает парламентарий.

По мнению депутата Лидии Суворовой и Сергея Шугаева, в законопроекте необходимо более четко прописать нормы, которые помогут использовать QR-коды жителями старшего возраста. В том числе, необходимо обеспечить возможность получения QR-кодов на бумажных носителях. Кроме того, требуется продумать механизм, который позволит максимально обезопасить личные данные.

Чтобы стимулировать вакцинацию населения, депутат Владимир Кванин предложил внести в законопроект дополнения, согласно которым должно быть предусмотрено бесплатное медицинское обследование граждан перед прививкой и страхование здоровья и жизни людей на случай поствакцинальных осложнений.

Ряд предложений высказала депутат Эмилия Слабунова, в том числе, по ее мнению, необходимо усилить информационную работу среди населения и разрешить в России применение зарубежных вакцин, что также будет стимулировать вакцинацию.

Высказанные в ходе дискуссии предложения будут направлены в Государственную Думу Российской Федерации.