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Парламенту Карелии понадобилось полчаса на изменение Конституции

Новости. Политика
15:35, 18 Февраля 2021
фото: © Столица на Онего
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Под прикрытием упразднения Конституционного суда республики карельский парламент одобрил пакет поправок в Основной закон, касающихся государственного устройства и местного самоуправления региона.

Изменения карельской Конституции готовились в Законодательном собрании республики чуть ли не в режиме спецоперации. Утром 18 февраля ничто не предвещало того, что депутатам придется утверждать блок поправок в Основной закон республики, касающихся ее государственного устройства и местного самоуправления. В повестку дня очередной сессии был включен лишь вопрос об упразднении Конституционного суда Карелии, для которого парламентариям необходимо было принять изменения самой карельской Конституции. Причем, этот вопрос предполагалось рассмотреть еще на январском заседании Законодательного собрания, но обсуждение почему-то перенесли на февраль. Представитель главы республики в карельском парламенте Юрий Шабанов тогда сослался на некие "технические причины", но сегодня можно предположить, что это была, как принято говорить, "многоходовочка".

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Комментарии

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zanoza
2021-02-18 15:51:10
Делано наспех и сделано насмех (поговорка) :)
Тимофей
2021-02-18 15:43:49
Есть с кого пример брать, там всю страну задействовали, ради 2-3 нужных им "поправок!?!
Гость
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