Паровозик из четырех автомобилей выстроился в центре Петрозаводска (ВИДЕО)

В часы пик на улице Маршала Мерецкова произошло массовое ДТП.

В минувший понедельник, 21 марта, в 17.05 на улице Маршала Мерецкова, в районе пересечения с улицей Володарского, столкнулись сразу четыре легковых автомобиля, пишет ДТП ПТЗ.

Машины двигались по улице Маршала Мерецкова в сторону центра. Судя по видео, легковой автомобиль наехал сзади на остановившиеся впереди транспортные средства.

В результате ДТП четыре «легковушки» получили механические повреждения.

Видеокамеры компании «Ситилинк» и компьютерной сети Сампо.ру запечатлели момент аварии.

Ранее сообщалось, грузовик врезался в легковой автомобиль на перекрестке в Петрозаводске.