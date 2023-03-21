Грузовик врезался в легковой автомобиль на перекрестке в Петрозаводске (ВИДЕО)

Жесткое ДТП произошло на улице Красноармейская.

Грузовой и легковой автомобили столкнулись сегодня, 21 марта, в 15.10 на пересечении улиц Красноармейская и Горького. Об этом пишет ДТП ПТЗ.

Машины двигались по улице Красноармейская во встречных направлениях. ДТП произошло на регулируемом перекрестке, когда легковой автомобиль совершал левый поворот на улицу Горького, выезжая в «окно», образовавшееся в левой полосе встречного потока. В это же время грузовик двигался в прямом направлении, в правой полосе движения.

По всей видимости, водители увидели друг друга слишком поздно, считают в ДТП ПТЗ.

После столкновения грузовик протащил легковой автомобиль на дороге. Машины получили механические повреждения.

Информация о пострадавших выясняется.

Момент ДТП попал в объективы видеокамер компании «Ситилинк» и компьютерной сети Сампо.ру.