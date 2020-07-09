Парусник остановит движение на трассе "Кола"

На федеральной трассе "Кола" 13 июля разведут Ладожский мост, сообщили в ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

В понедельник в течение 45 минут будет полностью перекрыто движение автомобильного транспорта.



"В период с 15.00 до 15.45 для прохода вверх по реке парусника "Россия" с максимальным высотным габаритом 29,5 метра представителями подрядной организации ООО "ЕвроТрансСтрой" по согласованию с ФБУ "Администрация "Волго-Балт" будет производиться разводка моста через реку Нева на км 40+162 федеральной автомобильной дороги Р-21 "Кола", расположенного рядом с деревней Марьино Кировского района Ленинградской области. Движение автомобильного транспорта будет полностью перекрыто", – сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор "Северо-Запад" Илья Пузыревский.



Водителей просят учесть данную информацию при планировании маршрутов следования.