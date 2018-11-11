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Новости. Погода
17:00, 11 Ноября 2018
фото: Столица на Онего

Пасмурная погода сохранится в понедельник в Карелии

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В республике 12 ноября будет пасмурно, местами осадки, сообщает карельский Гидрометцентр.

В Петрозаводске ожидается облачная погода с прояснениями, преимущественно без осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер южный умеренный.

Температура ночью -2, -4; днем 0, -2.

В районах Карелии будет аналогичная погода. Местами мокрый снег и дождь. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер южный умеренный.         

Температура ночью +2, -3, при прояснениях до -7; днем -2, +3.

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