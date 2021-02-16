Пассажир получил травмы после аварии в Петрозаводске

В столице Карелии столкнулись две иномарки, в результате чего пассажир одной из машин оказался травмирован.

Авария произошла во вторник,16 февраля, в 16.12 в районе дома № 2-а по улице Заводская, сообщают в ГИБДД Петрозаводска.

Водитель автомобиля "Ford Focus" 1988 года рождения при повороте налево вне перекрестка не пропустил автомобиль "Volkswagen Amarok", движущийся в попутном направлении по встречной полосе и осуществлявший маневр обгона.

В результате ДТП телесные повреждения получил пассажир 1987 года рождения, находившийся в автомобиле "Ford Focus". Ему назначено амбулаторное лечение.

По факту ДТП проводится проверка, обстоятельства выясняются.

Ранее сообщалось, что четыре человека погибли в аварии с лесовозом в Карелии: в числе жертв есть дети.