Пассажир такси пострадал в ДТП в Петрозаводске

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Две иномарки не поделили дорогу в столице Карелии.
По данным ГИБДД Карелии, 4 апреля в 07.55 в районе дома № 15 по набережной Варкауса 54-летний водитель автомобиля с шашечками Daewoo Nexia столкнулся с Nissan, который двигался в попутном направлении.
"В результате ДТП травмы получила 36-летняя пассажирка Daewoo, ей назначено амбулаторное лечение. По факту ДТП проводится проверка, обстоятельства происшествия устанавливаются", - отметили в Госавтоинспекции.
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