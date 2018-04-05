Пассажир такси пострадал в ДТП в Петрозаводске

Две иномарки не поделили дорогу в столице Карелии.

По данным ГИБДД Карелии, 4 апреля в 07.55 в районе дома № 15 по набережной Варкауса 54-летний водитель автомобиля с шашечками Daewoo Nexia столкнулся с Nissan, который двигался в попутном направлении.

"В результате ДТП травмы получила 36-летняя пассажирка Daewoo, ей назначено амбулаторное лечение. По факту ДТП проводится проверка, обстоятельства происшествия устанавливаются", - отметили в Госавтоинспекции.