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Пассажиров авто в Петрозаводске штрафуют за непристегнутые ремни безопасности

Новости. Общество
15:58, 20 Марта 2021
фото: ГИБДД Карелии
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Автоинспекторы в Карелии с начала года привлекли к административной ответственности за нарушение правил применения ремня безопасности более 1280 нарушителей.

Как сообщили в ГИБДД Карелии, за это правонарушение наказывают не только водителей, но и пассажиров.

Так, 18 марта в Медвежьегорском районе инспекторы ДПС остановили такси, пассажир которого не был пристегнут ремнем безопасности.

На водителя такси были составлены административные материалы по ст.12.6 КоАП РФ "нарушение правил применения ремней безопасности или мотошлемов". По данной статье предусмотрено наказание - штраф в размере 1000 рублей.

На пассажира такси также составлены административные материалы по ч.1 ст.12.29 КоАП РФ. Ему предстоит оплатить штраф в размере 500 рублей.

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