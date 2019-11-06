Пассажирские рейсы из Петрозаводска возобновятся только в декабре

Аэропорт "Петрозаводск", где завершены работы по ремонту взлетно-посадочной полосы, начнет полноценно работать только через месяц.

По информации Минтранса республики, пассажирские рейсы в Москву могут быть возобновлены уже сейчас, однако, в связи с техническим обслуживанием и прохождением процедуры сертификации воздушных судов авиакомпании "Победа", они начнутся с середины декабря. Ближайший регулярный гражданский авиарейс по маршруту "Череповец-Петрозаводск-Архангельск" намечен на 2 декабря.

Во время ремонта, который начался 1 октября, в аэропорту заменили около двухсот бетонных плит взлетно-посадочной полосы. В настоящее время полоса способна принимать и отправлять как гражданские, так и военные самолеты, уточнили в Минтрансе.

Ранее Минобороны РФ сообщило о досрочном завершении реконструкции искусственного покрытия взлетно-посадочной полосы аэродрома в Бесовце. Первый самолет совершил на нее посадку в пятницу, 1 ноября, писал ТАСС со ссылкой на ведомство.

В Минтрансе Карелии напомнили, что изначально ремонт взлетно-посадочной полосы был назначен на август. В связи с необходимостью сохранения пассажирского авиасообщения в период летнего отпускного сезона, республиканское правительство достигло с военным ведомством договоренности о переносе ремонта на более поздний срок.