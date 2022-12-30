Пассажирский поезд Санкт-Петербург - Петрозаводск задержался из-за атаки лося

Поезд «Ласточка», следующий из Санкт-Петербурга в Петрозаводск, сбил лося.
Об этом сообщили в администрации Сортавальского городского поселения.
«Применено экстренное торможение, но наезда избежать не удалось. Лось воспринял поезд как противника и бросился атаковать. Никто из пассажиров поезда не пострадал», — говорится в сообщении.
ЧП привело к задержке поезда.
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