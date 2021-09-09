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Пассажирскую платформу на станции Сортавала в Карелии удлинили на 130 метров

Новости. Общество
18:40, 10 Сентября 2021
фото: © ИТАР-ТАСС/ Артем Геодакян

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Железнодорожники завершили строительные работы по удлинению островной платформы №3 на станции Сортавала, сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги.

Теперь длина платформы составляет 190 метров вместо прежних 60 метров.

Также на стадии завершения работы на низкой платформе для приема поездов на остановке Сортавала-Центр. Ее общая длина теперь составляет 212 метров (ранее 100 метров).

В РЖД напомнили, один край платформы Сортавала-Центр примыкает к железнодорожному пути, другая часть огорожена и является верхней смотровой площадкой на залив Ляппяярви, с нее также можно спуститься на обновленный пирс — нижнюю смотровую площадку. Длина его увеличена, он раскинулся между берегами, появились дополнительные лестницы и амфитеатр, установлен модульный туалет.

Работы проведены в течение двух месяцев. Обе железнодорожные платформы из дерева, что соответствует стилистике имеющихся туристических маршрутов, среди которых ретро-поезд «Рускеальский экспресс» и мультимодальный маршрут с использованием железнодорожного и водного транспорта на остров Валаам. Для приема пассажирских поездов, которые следуют из Москвы, Санкт-Петербурга, Петрозаводска, железнодорожная инфраструктура участка постоянно совершенствуется.

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