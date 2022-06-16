Пассажиры маршруток Петрозаводска жалуются на неоправданные списания денег с банковских карт

В столице Карелии пассажиры маршрутных автобусов, оплачивающие проезд банковскими картами с помощью терминала, обнаружили списания выше стоимости билета.

Жители карельской столицы, пользующиеся услугами городских маршруток, возмущены тем, что с их банковских счетов в процессе оплаты поездки списываются суммы, которые превышают заявленную стоимость проезда. О неоправданных списаниях денег у пассажиров «Столице на Онего» стало известно из нескольких источников. По информации издания, в ряде случаев маршрутчикам пришлось возвращать изъятые деньги.

Подробности — в тексте «Столицы на Онего».