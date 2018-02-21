Пассажиры поездов 18 марта смогут проголосовать на вокзале в Петрозаводске

Избирательные участки для голосования на выборах президента Российской Федерации откроются на 38 вокзалах ОАО "РЖД".

ОАО "РЖД" и Центральная избирательная комиссия РФ 20 февраля заключили соглашение о взаимодействии при организации голосования избирателей на железнодорожных вокзалах и иных объектах недвижимого имущества ОАО "РЖД" на выборах президента Российской Федерации и выборах депутатов Государственной думы.

Документ подписали генеральный директор – председатель правления ОАО "РЖД" Олег Белозеров и председатель ЦИК РФ Элла Памфилова.

"Сегодня мы подписали очень важное для нас соглашение с Центральной избирательной комиссией РФ. Мы активно участвуем в общественной жизни и хотим создать максимально комфортные условия для того, чтобы могли проголосовать все желающие: и пассажиры, и наши сотрудники. Тем более, многие из наших коллег работают на отдаленных, труднодоступных участках",- отметил Олег Белозеров.

В соответствии с соглашением, ОАО "РЖД" на безвозмездной основе предоставит площади, расположенные в зданиях железнодорожных вокзалов и иных объектах недвижимого имущества компании для работы участковой избирательной комиссии и организации в них помещения для голосования.

Участки для голосования будут организованы в помещениях залов ожидания, сервисных центрах, залах повышенной комфортности и залах официальных делегаций.

Избирательным комиссиям будет предоставлено необходимое для работы оборудование и обеспечена телефонная связь.

На выборах президента Российской Федерации 18 марта граждане смогут проголосовать на избирательных участках, расположенных на 38 железнодорожных вокзалах ОАО "РЖД" в 25 субъектах РФ, в том числе – на железнодорожном вокзале Петрозаводска, а также на Курском, Казанском, Павелецком, Белорусском, Ярославском, Киевском, Ленинградском вокзалах Москвы, Московском и Ладожском вокзалах Санкт-Петербурга.

Время работы избирательных участков – с 8.00 до 20.00 по местному времени.

Дополнительную информацию о голосовании можно уточнить в Информационно-справочном центре Центральной избирательной комиссии РФ по телефону 8-800-707-20-18 (звонок бесплатный).