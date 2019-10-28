Пасынок украл у петрозаводчанина лопату и охотничий нож

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В полицию с заявлением о краже обратился житель микрорайона Кукковка, сообщили в МВД Карелии.
Кто-то похитил его имущество из хозпостройки при частном доме. Ущерб превысил 30 тысяч рублей.
Сотрудники уголовного розыска установили личность 23-летнего подозреваемого – пасынка заявителя. Молодой человек живет отдельно.
Он рассказал, что проник на территорию близких, зная, что они на работе. Из хозяйственной постройки он вынес лопату, охотничий нож, бензопилу, торцовочную пилу и иное имущество. Похищенное продал, а деньги потратил на личные нужды.
Возбуждено уголовное дело.
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