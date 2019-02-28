Патриарх Кирилл наградил орденом митрополита из Карелии

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Патриарх Кирилл наградил митрополита Петрозаводского и Карельского Константина, Председателя Синодальной богослужебной комиссии орденом имени святого благоверного князя Даниила Московского Третьей степени.
Церемония награждения прошла в патриаршей резиденции в Даниловом монастыре, сообщается на сайте Карельской епархии.
"То, что я несу личную ответственность пред Богом, Церковью и историей, — за все это сегодня возношу особую благодарность Господу и отчетливо понимаю, что собственными силами невозможно было бы освоить даже сотую долю всего того, что было сделано. Вместе с Патриархом трудилась вся Церковь — наш епископат, духовенство, монашествующие, верующий народ", - сказал патриарх Кирилл.
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