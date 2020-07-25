Патриотический фестиваль прошел в Карелии, несмотря на запрет массовых мероприятий (ФОТО)

В Лахденпохском районе Карелии, несмотря на запрет массовых мероприятий, прошел масштабный патриотический фестиваль "Забытый урок истории".

Отчет о проведенном 25 июля фестивале опубликован в официальной группе музейного комплекса "Гора Филина", где и проводилось мероприятие.

"Вопреки дождям и ветрам состоялся патриотический фестиваль "Забытый урок истории". Залпы орудий, клубы дыма и захватывающий сюжет окунули в атмосферу событий Великой Отечественной войны!", - говорится в отчете.

Открыли фестиваль мотопробегом Сортавала – Лахденпохья байкеры из Карелии и Санкт-Петербурга, возглавили колонну "Ночные Волки".

На территории музея, в парке военной техники прошли выступления творческих хореографических и певческих коллективов из Карелии, Ленинградской области и Северной столицы.

Судя по многочисленным фотографиям, в фестивале участвовало несколько сотен человек.

Обращает на себя внимание, что участники мероприятия не соблюдали социальную дистанцию и не использовали средства индивидуальной защиты (маски).

Военно-исторический музейный комплекс "Гора Филина" принимает посетителей с мая 2016 года. Фестиваль был подготовлен совместно с клубами мотоциклистов "Ночные волки" Карелии и Севера-запада. Проект проводится при поддержке Фонда президентских грантов.

Напомним, что 22 июля глава Карелии своим распоряжением запретил в регионе проведение массовых мероприятий. Согласно этому документу, с 22 июля число участников массовых мероприятий, в том числе спортивных, которые проводятся на территории республики, ограничивается с 50 до 20 человек. По словам Парфенчикова, на эту меру пришлось пойти из-за отсутствия устойчивого снижения заболеваемости в Карелии.

Отметим, что ранее стало известно о проведении в Карелии фестиваля "Ruskeala Symphony", который должен состояться 15 августа.