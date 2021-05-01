Патриотический поезд с вагоном «Победа над невидимым врагом» остановился в Петрозаводске (ФОТО)

фото: со страницы Сергея Соловьева в ВК

На железнодорожном вокзале в Петрозаводске проходит патриотическая акция «Мы армия страны! Мы-армия народа!».

В Петрозаводск прибыл тематический поезд, который проследует по территории всей страны.

Как рассказал замминистра культуры Карелии Сергей Соловьев, в составе поезда 17 спецвагонов, оформление которых отражает героические страницы нашей истории, новейшие достижения вооруженных сил, развитие юнармейского движения и работу военных медиков в период пандемии.

На трех платформах представлены образцы новейшей техники и вооружения, вагон «Победа над невидимым врагом», посвященный борьбе с COVID-19.

На импровизированной площадке у вокзала выступили самодеятельные артисты Петрозаводска, а на железнодорожной платформе продолжают выступать артисты из Москвы.