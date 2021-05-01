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Патриотический поезд с вагоном «Победа над невидимым врагом» остановился в Петрозаводске (ФОТО)

Новости. Общество
12:23, 02 Мая 2021
фото: со страницы Сергея Соловьева в ВК
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На железнодорожном вокзале в Петрозаводске проходит патриотическая акция «Мы армия страны! Мы-армия народа!».

В Петрозаводск прибыл тематический поезд, который проследует по территории всей страны.

Как рассказал замминистра культуры Карелии Сергей Соловьев, в составе поезда 17 спецвагонов, оформление которых отражает героические страницы нашей истории, новейшие достижения вооруженных сил, развитие юнармейского движения и работу военных медиков в период пандемии.

На трех платформах представлены образцы новейшей техники и вооружения, вагон «Победа над невидимым врагом», посвященный борьбе с COVID-19.

На импровизированной площадке у вокзала выступили самодеятельные артисты Петрозаводска, а на железнодорожной платформе продолжают выступать артисты из Москвы.

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Комментарии

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gaudealis
2021-05-02 14:02:44
Мы сегодня хотели ребёнку (2 с половиной года) старый паровоз показать. А там, оказывается, эта "победобесная" акция.
Чтобы попасть на перрон, теперь надо идти через центральный вход вокзала через рамку металлоискателя. Через дополнительные входы не пускают — мол, вдруг вы террористы. Везде полицаи, мало способствующие укреплению "праздничной атмосферы" своим хамским отношением к людям.
Ушли оттуда, переплевавшись.
Ребёнок подрастёт — посоветуем, чтобы он ни ногой никогда не совался на такие ура-патриотические мероприятия. И даже близко не подходил.
Саныч
2021-05-02 13:05:47
Это ваши пенсии, воплощенные в железе.
театральный критик
2021-05-02 13:37:38
Саныч, весьма доволен своей пенсией и разнообразными льготами :)
кир
2021-05-02 12:44:44
Армия освободила детей от финских захватчиков. Это восьмилетняя Клава Соболева, впоследствии - Клавдия Александровна Нюппиева, фото которой за колючей проволокой облетело весь мир.
Саныч
2021-05-02 13:06:58
кир, у тебя точно справка есть или косишь?
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