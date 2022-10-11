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Патронажная служба «Северянка» ухаживает за пожилыми людьми на дому

Новости. Общество
18:30, 28 Октября 2022

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Доверяйте своих близких только профессионалам своего дела

В поиске сиделки по уходу за пожилым человеком? Будьте очень бдительны, нанимая человека с сайта объявлений. Обязательно поинтересуйтесь наличием санитарной книжки и соответствующего образования. Низкая стоимость обслуживания очень часто бывает обманчива. Ведь вы доверяете уход за вашим родным человеком!  Обязательно заключите договор на обслуживание.

По многочисленным просьбам Патронажная служба «Северянка» начала свою работу! Мы не являемся посредниками! Северянка несет полную ответственность за работу своих сотрудников. Каждая сиделка оформлена в штат, имеет необходимые знания, навыки и душевные качества для того, чтоб стать надежным помощником и приятным собеседником для своего подопечного.

Стоимость фиксированная и составляет 400 рублей в час.  Мы не считаем отдельно каждую услугу, и это даёт вам возможность спланировать свой бюджет.

Получить подробную консультацию вы можете по телефону +79114267767 Наталья.

Группа ВКонтакте https://vk.com/pansionatseveryanka

Реклама / «ООО «Гериатрический центр Северянка» / ИНН1001356763

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