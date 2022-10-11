Патронажная служба «Северянка» ухаживает за пожилыми людьми на дому

Доверяйте своих близких только профессионалам своего дела

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По многочисленным просьбам Патронажная служба «Северянка» начала свою работу! Мы не являемся посредниками! Северянка несет полную ответственность за работу своих сотрудников. Каждая сиделка оформлена в штат, имеет необходимые знания, навыки и душевные качества для того, чтоб стать надежным помощником и приятным собеседником для своего подопечного.

Стоимость фиксированная и составляет 400 рублей в час. Мы не считаем отдельно каждую услугу, и это даёт вам возможность спланировать свой бюджет.

Получить подробную консультацию вы можете по телефону +79114267767 Наталья.

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