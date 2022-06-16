Патруль ГИБДД в Петрозаводске устроил погоню за нарушителем, но тот спрятал автомобиль в кустах (ВИДЕО)

фото: Подслушано у водителей Птз и Карелии

Наряд ГИБДД в Петрозаводске попытался остановить автомобиль, водитель которого нарушил ПДД, но погоня завершилась неудачно.

Виоезапись погони размещена на странице "Подслушано у водителей Птз и Карелии" Вконтакте.

Судя кадрам, сделанным камерыми уличного видеонаблюдения, патруль ГИБДД несколько раз пытался прижать автомобиль нарушителя к обочине, но ему какждый раз удавалось уйти.

В результате он оторвался от погони и спрятал автомобиль в кустах.