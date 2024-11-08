Пациенты с хроническим вирусным гепатитом С могут пройти бесплатное обследование в Карелии

Республиканская инфекционная больница открыла запись на бесплатное комплексное обследование пациентов, страдающих хроническим вирусным гепатитом С.

Все, кто состоит на диспансерном учете у инфекциониста с диагнозом хронический вирусный гепатит С, могут пройти обследование в Республиканской инфекционной больнице независимо от места жительства в Карелии. Об этом сообщили в Минздраве республики.

Как уточняется, обследование проводится в полном объеме и включает в себя все необходимые анализы и исследования для постановки точного диагноза и определения наиболее эффективного лечения. В рамках обследования пациенты пройдут:

— Консультацию инфекциониста;

— Биохимический и клинический анализ крови;

— Исследование уровня альфа-фетопротеина;

— УЗИ органов брюшной полости;

— Оценку фиброза печени методом эластометрии и/или расчетных индексов фиброза;

— Рентгенографию органов грудной клетки;

— Определение антигена вируса гепатита В;

— Определение антител к вирусу гепатита С;

— Определение генотипа вируса гепатита С;

— Дополнительные исследования при необходимости (определение протромбинового времени в плазме, фиброгастродуоденоскопия).

По результатам обследования будет принято решение о проведении лечения гепатита С современными противовирусными препаратами прямого действия. Лечение будет проводиться в условиях дневного стационара РИБ, подчеркнули в Минздраве.

Записаться на обследование можно с 11 ноября 2024 года по телефону +79212202794 в рабочие дни с 12:00 до 15:00.