Пациенты с пневмонией продолжают поступать в больницы Карелии

За сутки 32 человека попали в клиники республики с внебольничной пневмонией, сообщили в региональном оперштабе по борьбе с коронавирусом.

За минувшие сутки еще 32 человека госпитализированы с внебольничной пневмонией.

Начиная с 1 апреля, с этим диагнозом в больницы попали 4413 пациентов, 111 человек умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

За последние сутки летальных исходов от внебольничной пневмонии не зарегистрировано.

Всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID -19.

Напомним, коронавирусная инфекция в Карелии за минувшие сутки выявлена у 241 человека. Всего инфицировано за время пандемии 34938 человек. За сутки умерли трое петрозаводчан. Жертвами коронавируса стали уже 217 жителей республики.