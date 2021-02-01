Пациенты с пневмонией продолжают поступать в больницы Карелии

За время пандемии с внебольничной пневмонией в Карелии госпитализированы 4615 пациентов.

За минувшие сутки 18 человек попали в больницы республики с пневмонией. Об этом сообщает сегодня оперштаб по борьбе с коронавирусом.

Начиная с 1 апреля, с внебольничной пневмонией госпитализированы всего 4615 пациентов, 112 человек умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

За сутки летальных исходов от внебольничной пневмонии не зарегистрировано.

Всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID -19.

Сутками ранее в Карелии 16 человек оказались в больнице с пневмонией.