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Пациенты с пневмонией продолжают поступать в больницы Карелии

Новости. Общество
09:24, 02 Февраля 2021
фото: © РИА Новости / Денис Абрамов
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За время пандемии с внебольничной пневмонией в Карелии госпитализированы 4615 пациентов.

За минувшие сутки 18 человек попали в больницы республики с пневмонией. Об этом сообщает сегодня оперштаб по борьбе с коронавирусом.

Начиная с 1 апреля, с внебольничной пневмонией госпитализированы всего 4615 пациентов, 112 человек умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

За сутки летальных исходов от внебольничной пневмонии не зарегистрировано.

Всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID -19.

Сутками ранее в Карелии 16 человек оказались в больнице с пневмонией.

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