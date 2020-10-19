Пациенты с пневмонией продолжают поступать в больницы Карелии

За сутки с внебольничной пневмонией госпитализированы 14 человек, сообщили в региональном оперштабе по борьбе с коронавирусом.

Еще у 14 человек диагностирована внебольничная пневмония. Всего с начала пандемии с этим диагнозом госпитализированы 1572 пациента.

За минувшие сутки летальных исходов от внебольничной пневмонии не зарегистрировано. Начиная с 1 апреля, 83 человека от пневмонии умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

Напомним, всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID -19.

Ранее сообщалось, что пожилой мужчина умер от пневмонии в Карелии при отрицательном тесте на коронавирус.