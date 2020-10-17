Пожилой мужчина умер от пневмонии в Карелии при отрицательном тесте на коронавирус

За минувшие сутки в республике зарегистрирован один летальный исход от внебольничной пневмонии, сообщили в Оперативном штабе по коронавирусу.

По сообщению Оперштаба, за минувшие сутки зарегистрирован один летальный исход от внебольничной пневмонии: мужчина 1946 года рождения, с тяжелой сопутствующей патологией сердечно-сосудистой и центральной нервной систем, тест на COVID -19 отрицательный.

Всего в больницы Карелии за сутки с внебольничной пневмонией попали 10 человек.



Начиная с 1 апреля, с внебольничной пневмонией госпитализированы 1540 пациентов, 83 человека умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

В Оперштабе напоминают, что всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID -19.