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Пожилой мужчина умер от пневмонии в Карелии при отрицательном тесте на коронавирус

Новости. Общество
09:16, 18 Октября 2020
фото: Столица на Онего
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За минувшие сутки в республике зарегистрирован один летальный исход от внебольничной пневмонии, сообщили в Оперативном штабе по коронавирусу.

По сообщению Оперштаба, за минувшие сутки зарегистрирован один летальный исход от внебольничной пневмонии: мужчина 1946 года рождения, с тяжелой сопутствующей патологией сердечно-сосудистой и центральной нервной систем, тест на COVID -19 отрицательный.

Всего в больницы Карелии за сутки с внебольничной пневмонией попали 10 человек.

Начиная с 1 апреля, с внебольничной пневмонией госпитализированы 1540 пациентов, 83 человека умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

В Оперштабе напоминают, что всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID -19.

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