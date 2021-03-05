Пациенты с пневмонией продолжают поступать в больницы Карелии

С начала пандемии уже 5162 жителей Карелии заболели внебольничной пневмонией.

За минувшие сутки 14 человек госпитализированы с внебольничной пневмонией в Карелии, сообщили сегодня в оперштабе по борьбе с коронавирусом.

Начиная с 1 апреля, с внебольничной пневмонией госпитализированы 5162 пациента, 121 человек умер (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

За сутки летальных исходов от внебольничной пневмонии не зарегистрировано.

Всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID -19.

Накануне 20 человек попали с пневмонией в больницы Карелии.