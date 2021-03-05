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05.03.2021 21:00

Пациенты с пневмонией продолжают поступать в больницы Карелии

Новости. Общество
09:32, 06 Марта 2021
фото: © "Столица на Онего"
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С начала пандемии уже 5162 жителей Карелии заболели внебольничной пневмонией.

За минувшие сутки 14 человек госпитализированы с внебольничной пневмонией в Карелии, сообщили сегодня в оперштабе по борьбе с коронавирусом.

Начиная с 1 апреля, с внебольничной пневмонией госпитализированы 5162 пациента, 121 человек умер (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

За сутки летальных исходов от внебольничной пневмонии не зарегистрировано.

Всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID -19.

Накануне 20 человек попали с пневмонией в больницы Карелии.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Leopol'd
2021-03-06 11:23:33
А в "доковидные" годы люди воспалением лёгких не болели? И вакцину от пневмонии разработали десятки лет назад ради смеха?!
Серж
2021-03-06 10:44:38
Но это никого из властей особо не волнует .
Гость
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