Еще 20 человек попали с пневмонией в больницы Карелии

За минувшие сутки летальных исходов от внебольничной пневмонии не зарегистрировано.

По данным регионального оперштаба по борьбу с коронавирусом на 5 марта, за сутки 20 человек госпитализированы с внебольничной пневмонией в Карелии.

Начиная с 1 апреля, с этим диагнозом в больницы попали 5148 жителей Карелии, 121 человек умер (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

Всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID -19.

Сутками ранее пожилая женщина скончалась от пневмонии в Карелии.