Пациенты с пневмонией продолжают поступать в больницы Карелии

За минувшие сутки летальных исходов от внебольничной пневмонии не зарегистрировано, сообщили в оперштабе по борьбе с коронавирусом.

За сутки в Карелии госпитализированы с внебольничной пневмонией еще 11 человек.

Начиная с 1 апреля, с таким диагнозом в больницы попали 5359 пациентов, 125 человек умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

За минувшие сутки смертей от внебольничной пневмонии в республике не зарегистрировано.

Всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID -19.

Накануне с пневмонией в стационары попали 13 человек.