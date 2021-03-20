Пациенты с пневмонией продолжают поступать в больницы Карелии

За минувшие сутки летальных исходов от внебольничной пневмонии не зарегистрировано, сообщили в оперштабе по борьбе с коронавирусом.
За сутки в Карелии госпитализированы с внебольничной пневмонией еще 11 человек.
Начиная с 1 апреля, с таким диагнозом в больницы попали 5359 пациентов, 125 человек умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).
За минувшие сутки смертей от внебольничной пневмонии в республике не зарегистрировано.
Всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID -19.
Накануне с пневмонией в стационары попали 13 человек.
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