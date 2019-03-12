Павел Воля купил дом на Рублевке за 27 млн рублей

Павел Воля и Ляйсан Утяшева теперь являются жителями Рублевки. Теперь супруги живут в элитном поселке по соседству со своими коллегами из мира шоу-бизнеса.

Ранее Воля с женой жили в доме, расположенном в Мытищинском районе. Кроме того, он владеет несколькими квартирами в столице: одна расположена на Павелецкой набережной, а другая в районе Кунцево. Правда, супруги там не живут. Павел сдает их в аренду, пишет издание "7 дней.ru".

Шоумен начал скупать недвижимость в начале 2000-х, когда его карьера пошла в гору. Павел сколотил состояние благодаря шоу юмористическим шоу, а также "подработке" на частных корпоративах и различных светских мероприятиях, где он часто выступает в роли ведущего.

Кроме того, добытчицей в семье является и его жена Ляйсан. Закончив карьеру гимнастки, она также стала телеведущей. А еще звездная чета дает спортивные мастер-классы.