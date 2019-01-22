Печь стала причиной пожара в Карелии

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Пожар произошел 21 января в Сортавале, сообщили в МЧС Карелии.
В 17.34 пожарно-спасательные подразделения Сортавальского района привлекались для ликвидации пожара в жилом доме на ул. Первомайская, д. 37. В 18.00 пожар ликвидирован.
Причиной возгорание стало использование печи.
Площадь повреждения - 3 кв м.
Причины, виновные, ущерб устанавливаются.
Погибших и пострадавших нет.
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