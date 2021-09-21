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Педагог из Карелии о новом телешоу-конкурсе «Учитель года»: «Это не должен быть «Форд Боярд»

Новости. Общество
11:22, 30 Сентября 2021
фото: © Наталья Соколова / «Столица на Онего»

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Участник всероссийского конкурса «Учитель года-2021», учитель английского языка школы № 1 Питкяранты Александр Якушев дал эксклюзивное интервью «Столице на Онего» сразу после оглашения результатов первого тура состязания.

В минувшую среду, 29 сентября, в Ростове-на-Дону прошел, как отметили члены жюри, судный день: были объявлены имена лауреатов Всероссийского конкурса «Учитель года России – 2021». Из 85-ти участников состязания после трех испытаний во второй тур попали 15 счастливчиков. Победитель конкурса «Учитель года Карелии – 2021» Александр Якушев в конкурсной программе больше не участвует.

«Конкурсные испытания для меня закончились, но не работа в рамках конкурса. Дальше будут круглые столы в Ростове, в Москве с представителями органов власти. Мы сможем высказать свои предложения, озвучить проблемы, которые есть в регионах. Считаю, что не должно быть такой отчетности, которую сегодня ведут учителя. Для педагогов Питкяранского района остро стоит вопрос отсутствия поддержки методической службы. В Питкяранте такой службы просто нет, ближайшая находится в Сортавале. И, возможно, отсутствие помощи методиста мне и не дало пройти дальше в конкурсе», - отметил учитель английского языка школы №1 Питкяранты.

Прокомментировал Александр Якушев и поручение президента России о проведении конкурса «Учитель года» в формате шоу.

«Со следующего года на одном из федеральных каналов будет специальная программа, посвященная конкурсу. Мы, участники конкурса 21 года, назначены ответственными за название этой передачи. В ближайшее время представим свои идеи. Подразумевается, что с помощью телепрограммы мы сможем отследить путь учителя с муниципального до федерального этапа конкурса. По моему мнению, это не должен быть «Форд Боярд». Все-таки мы учителя. Важно не переборщить со зрелищами. Иначе конкурс педагогического мастерства превратится в пародию», - считает педагог из Питкяранты.

Почему Карелия в очередной раз осталась без главного приза конкурса «Учитель года России», читайте в интервью с Александром Якушевым. 

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