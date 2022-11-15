Педагогам в Карелии расскажут, когда они смогут выйти на досрочную пенсию

Пенсионный фонд в Карелии проведет вебинар по вопросам досрочного выхода на пенсию педагогических работников.

В пятницу, 2 декабря, отделение ПФР в Карелии проводит вебинар по вопросам досрочного выхода на пенсию педагогических работников. Об этом говорится в сообщении паблика администрации Кемского района.



Напомним, что повышение пенсионного возраста не повлияло на продолжительность специального стажа педагогов. Для выхода на пенсию им требуется 25 лет работы в организациях для детей независимо от возраста и пола.



Год, в котором учитель выработает специальный стаж, будет зафиксирован. Досрочную пенсию педагогу можно будет назначить по истечении определенного срока - так же, как и для всех других граждан.



Начало вебинара в 15.00 в группе Пенсионного фонда в Карелии.



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