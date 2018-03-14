Педагоги Беломорского района пожаловались Путину, что его "майские" указы не выполнены

Работники образовательной сферы Беломорского района Карелии написали письмо президенту Владимиру Путину, в котором рассказали, что "майские" указы не выполнены, а зарплаты повышают за счет увеличения нагрузки на учителей.

"Доводим до Вашего сведения, что Ваши майские указы не выполнены, так как соответствие средней заработной платы по региону считается по среднему заработку на физическое лицо, а не заработная плата на ставку", - пишут учителя Путину (письмо имеется в распоряжении редакции).

Как отмечают авторы обращения, оклад учителя в беломорских школах, установленный 1 января 2013 года в размере 9,8 тысячи рублей, до сих пор остался без изменения. Тогда как прожиточный минимум и минимальная зарплата в Карелии официально составляют 10 тысячам рублей.

"Таким образом, после приравнивания МРОТа к прожиточному минимуму наша заработная плата стала меньше заработной платы уборщика. Почему наш оклад меньше минимальной зарплаты, никто из руководителей пояснить не может. Начальники ссылаются на Ваши указы 2012 года, мол, не касается учителей это повышение. Снобизма у нас нет, но понимание ценности и значимости своего труда есть. Такой уравниловки не было даже при советской власти. Считаем, что минимальный базовый оклад (ставка) педагогических работников не может быть менее двух МРОТ", - говорится в письме Путину.

Работники образования обращают внимание, что практика применения новой системы оплаты труда (НСОТ) "показала ее несовершенство", так как размер зарплат работников образования, которые выполняют одни и те же должностные обязанности и поставленные задачи, сильно различаются от возможностей регионов. А поскольку НСОТ привязана к подушевому финансированию, зарплаты педагогов существенно различаются даже внутри одного муниципального образования.

"Таким образом, хотя введение НСОТ (а затем и "майских" указов) сопровождалось обещаниями оплаты всех видов работ, ранее не оплачиваемых, повышения реального уровня оплаты труда работников образовательных учреждений, на деле заработная плата увеличивалась только за счет повышения интенсивности труда педагогов и увеличения их учебных нагрузок", - говорят авторы обращения.