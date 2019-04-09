Педагоги Петрозаводска назвали четыре места, где хотели бы видеть стелу "Город воинской славы"

На совещание с представителями полисистемных образовательных округов обсудили вопрос, где в Петрозаводске можно установить стелу "город воинской славы", сообщили в администрации города.

На встрече, которую провела заместитель начальника управления образования Светлана Червова, руководители школ и детских садов поделились мнениями педагогических коллективов и результатами опросов, проведённых среди учащихся образовательных учреждений и их родителей.

В ходе широкого общественного обсуждения были определены места, где жители столицы Карелии больше всего хотят видеть стелу "Петрозаводск – город воинской славы": набережная Онежского озера рядом с Центром воинской славы, Прибрежный парк или Парк Победы, площадь Гагарина и парк Ямка.

Рассматривая преимущества разных территорий, педагоги высказали общее убеждение, что где бы ни был установлен памятный знак, он станет центром притяжения для всех горожан. Стела должна занимать такое место, которое будет доступно большому количеству людей, но подходы к нему не перекрывают движение транспорта.

Представители полисистемных образовательных округов также поддержали предложение общественных организаций о размещении на площади Гагарина большой надписи, которая будет информировать гостей Петрозаводска о том, что они приехали в "Город воинской славы".

Все предложения, высказанные в ходе дискуссии, администрация столицы Карелии обобщит и вынесет на интернет-голосование. Окончательное решение о выборе места для установки памятной стелы примет архитектурное сообщество с учётом общественного мнения и данных, которые будут получены в результате геологических изысканий.