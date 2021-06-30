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Мужчину арестовали в Карелии по обвинению в педофилии

Новости. Общество
18:37, 01 Июля 2021
фото: © Евгений Епанчинцев/ТАСС

В Карелии арестовали 57-летннего мужчину, который обвиняется в совершении сексуальных действий в отношении 9-летней девочки, сообщили в Следкоме республики.

В следственном комитете Карелии сообщили о раскрытии преступления, совершенного в 2016 году.

По версии следствия, в сентябре 2016 года в Костомукше 57-летний мужчина совершил «иные действия сексуального характера» в отношении 9-летней девочки.

По ходатайству следователя судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Наказание за данное преступление (п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (иные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста) предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 20 лет.

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