Мужчину арестовали в Карелии по обвинению в педофилии

В Карелии арестовали 57-летннего мужчину, который обвиняется в совершении сексуальных действий в отношении 9-летней девочки, сообщили в Следкоме республики.

В следственном комитете Карелии сообщили о раскрытии преступления, совершенного в 2016 году.

По версии следствия, в сентябре 2016 года в Костомукше 57-летний мужчина совершил «иные действия сексуального характера» в отношении 9-летней девочки.



По ходатайству следователя судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Наказание за данное преступление (п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (иные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста) предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 20 лет.