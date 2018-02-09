Табурет Эконом
490
299
Набор для рассады
89
69
Ламинат KRONOSTAR
199
179
Снегоуборщик
5990
2990
Ящик для инструментов
180
139
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Экономика
21:05, 09 Февраля 2018

Пенсиям россиян предрекли обвал

По теме

Какие объекты недвижимости попали в список для бесплатной передачи бизнесу в Карелии
09.02.18 14:58
Кто экономит с умом - покупает в "Экономь"
09.02.18 14:32
Жилой дом "Изумрудный" отпразднует новоселье летом 2018 года
09.02.18 12:13
Все новости
Загрузка...

Эксперты РАНХиГС подготовили аналитический доклад о необходимости повышения пенсионного возраста.

Эксперты прогнозируют, что отсутствие изменений в пенсионной системе приведет к падению размера реальных пенсий, повышению налоговой нагрузки на работающих россиян и бизнес, а также нагрузке на федеральный бюджет. Об этом в пятницу, 9 февраля, сообщает РБК.

Главной причиной необходимости повысить пенсионный возраст авторы доклада назвали демографический коллапс: Россия столкнется с рекордным сокращением трудоспособного населения — 4 миллиона человек с 2017 по 2030 год. К 2036-му один работающий россиянин будет нести финансовую ответственность за себя, свою семью и дополнительно одного пенсионера, а в дальнейшем — более чем за одного.

Еще одна причина сокращения реальных пенсий в будущем — это размер теневой экономики, откуда не уходят взносы в пенсионную систему, считают в РАНХиГС.

В настоящий момент пенсионный возраст в России — один из самых низких в мире (60 лет для мужчин и 55 для женщин). Эксперты РАНХиГС составили четыре сценария его повышения и предлагают остановиться на самом, по их мнению, оптимальном: до 63 лет для мужчин и до 60 лет для женщин.

Причем повышение будет проходить поэтапно: к возрасту выхода на пенсию за год будет прибавлять по три месяца или по полгода, таким образом поднять пенсионный возраст для мужчин удастся за 8 лет, а для женщин — за 12.

Однако повышение, которое эксперты называют неизбежным, несет в себе дополнительные риски, главным из которых в РАНХиГС называют бедность. Большинство пожилых россиян продолжают работать и по достижении пенсионного возраста, пенсия для них — это дополнительный источник дохода. Повышение пенсионного возраста может привести к росту бедности, так как значительная прослойка населения останется без этого дополнительного дохода, пишет lenta.ru.

О неизбежности повышения пенсионного возраста ранее заявлял бывший министр финансов, глава Центра стратегических разработок Алексей Кудрин. По его словам, нынешняя система просто не может обеспечить пенсионерам достойную старость, поэтому возраст необходимо повышать.

По теме

Какие объекты недвижимости попали в список для бесплатной передачи бизнесу в Карелии
09.02.18 14:58
Кто экономит с умом - покупает в "Экономь"
09.02.18 14:32
Жилой дом "Изумрудный" отпразднует новоселье летом 2018 года
09.02.18 12:13
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
07.02.2018, 14:48
Захарушка
07.02.2018, 15:57
В Карелии семья не спит уже 4 года, чтобы их сын не умер
08.02.2018, 18:20
Ради 14-летней девочки поезд Мурманск-Санкт-Петербург изменил расписание
07.02.2018, 20:20
Медики рассказали, как аспирин повышает потенцию
06.02.2018, 16:39
Убитая своим отцом девочка была передана ему на воспитание несколько месяцев назад
06.02.2018, 12:46
Прокуратура Карелии хочет через суд изъять здание у финских Свидетелей Иеговы

Аналитика

09.02.2018 14:37
Политкухня
"Золотой стандарт" пассивного созерцания
На заседании Общественного совета при Центральной избирательной комиссии Республики Карелия был распространён занятный документ.
Против "Единой России", но за Путина 8
06.02.2018 14:37
Нужен ли жителям Карелии новый офтальмологический центр – спрашивает инвестор 12
06.02.2018 11:10
"Комфортная среда" на Древлянке 3
05.02.2018 10:35
Подписи-невидимки 6
05.02.2018 10:30
Вся аналитика

Чтиво

09.02.2018 13:12
Личное мнение
Это очень грустно, господа 2
Душевные слова карельских чиновников не выдерживают проверки на искренность.
Захарушка 9
07.02.2018 14:48
Rio: любовь с первого взгляда 1
05.02.2018 09:01
Как не ошибиться с выбором автошколы
02.02.2018 10:10
архив чтиво

Медиа

Ведущий Денис Базанков и гость программы педагог ДЮЦ и руководитель скаутского отряда, программы адаптивного скалолазания Роман Каляшов, тема программы: скаутское движение в Карелии, работа с подростками проблемы, значимость
08.02.2018 19:46
все фото и видео

Опрос

Пойдете ли вы голосовать на предстоящих выборах президента РФ?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»