Пенсионер два месяца назад ушел с дачи с фонариком и пропал

Полиция Кондопожского района Карелии разыскивает пропавшего без вести пенсионера.

Кондопожская полиция объявила в розыск жителя Карелии Шерстнева Владимира Алексеевича 1955 года рождения.

Как сообщается в группе "Поиск людей в Карелии", пенсионер 23 ноября 2019 года вышел из своего дачного дома в СОТ "Черемушки", деревни Ватнаволок Кондопожского района, и с того момента его местонахождение неизвестно.

Был одет: куртка ветровка-цвет хаки коричневый с капюшоном, брюки хаки зелёного цвета, сапоги пенки зелёного цвета, при нём был оранжевый фонарик.



Всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, полиция просит незамедлительно сообщать по номеру телефона: +7 (814) 512 09 02 , +78145120901 или 02 ( с сот. 102).