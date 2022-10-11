Пенсионер из Карелии проспал свой капитал

Уголовное дело по статье «кража» завели в Олонецком районе республики, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Прионежского району поступило заявление от 68-летнего жителя одного из поселков, сообщившего, что у него пропали 23 тысячи рублей. Мужчина предположил, что к краже причастен кто-то из его знакомых.

Незадолго до этого мужчина проводил время в компании собутыльников. В какой-то момент он заснул, а, проснувшись, обнаружил, что из кармана куртки пропали все деньги.

Полицейские выяснили личность подозреваемого. Один из участников застолья, 33-летний ранее судимый мужчина, признался, что успел потратить почти все деньги, порадовав близких.

По статье «кража» было возбуждено уголовное дело. Фигуранту грозит до 5 лет лишения свободы.